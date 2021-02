Speranza: "Non ci sono le condizioni per allentare le restrizioni"

ROMA - Il ministro della Salute Roberto Speranza ha parlato nell'Aula di Palazzo Madama in vista dell'introduzione delle nuove misure per contrastare la pandemia. Il prossimo dpcm, che resterà in vigore fino al 6 aprile, non allenterà le restrizioni vigenti.