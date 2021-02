Moda ecologica: al via la nuova collezione premaman eco-responsabile "Envie de Fraise"

Per le belle giornate, sogniamo gite fuori porta e nuovi orizzonti, momenti indimenticabili circondati da chi amiamo. In attesa di conoscere le destinazioni verso le quali prendere il volo, i creatori hanno immaginato: splendidi abiti, una gamma di colori audaci e stampe vitaminiche per comporre il guardaroba premaman ideale per i weekend al sole e le giornate trascorse a casa, da indossare ora, senza aspettare la primavera.

La nuova collezione ha dimostrato che sviluppare collezioni eco-responsabili è possibile, ed Envie de Fraise ha scelto di:



1) Utilizzare cotone biologico. L’ obiettivo è quello di utilizzare materiali eco-responsabili in tutte le nostre collezioni. Oggi, il 70% della nostra collezione di lingerie è in cotone biologico, così come tutta la nostra collezione di felpe e t-shirt con messaggi.



2) La certificazione Oeko-Tex®. Dopo numerosi test molto rigorosi, più del 90% dei nostri tessuti sono stati come certificati privi di sostanze chimiche nocive ottenendo la certificazione Oeko-Tex® Standard 100, una delle più affidabili sul mercato.

3) Denim ecologico. Lavorato in una fabbrica tunisina specializzata, che utilizza moderne tecnologie di tintura e finissaggio per produrre i nostri jeans, i nostri obiettivi sono:

- ridurre l’inquinamento ambientale utilizzando meno sostanze chimiche

- ridurre la quantità di acqua ed energia utilizzate fino al -60% rispetto alle tecniche convenzionali

Anche in questa stagione, l’accessorio essenziale è la mascherina.

Per evitare gli sprechi, le nuove mascherine sono prodotte con gli scarti dei tessuti. Morbide, traspiranti e piacevoli da indossare, le mascherine sono realizzate con due strati di tessuto, certificati Oeko-Tex® Standard 100.



Le mascherine rappresentano le fantasie più amate della nuova collezione, per portare una ventata di leggerezza e allegria nella vita di tutti i giorni ed essere allo stesso tempo utili.