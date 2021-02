Inveruno: presentato all'Istituto Lombardini "Joyner 4Students", l'offerta formativa degli stage Samarcanda

INVERUNO (MI) - Continuano, presso l'Istituto E. Lombardini di Inveruno, le attività dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO): lunedì 15 febbraio 2021, in videoconferenza, è stato presentato "Joyner 4students", la nuova offerta formativa relativa agli stage estivi 2021 di Samarcanda, azienda leader nell’intrattenimento, nel reclutamento e nella formazione di figure professionali del turismo e, in particolare, dell’animazione, con i "Joyner". - Continuano, presso l'Istituto E. Lombardini di Inveruno, le attività dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO): lunedì 15 febbraio 2021, in videoconferenza, è stato presentato "Joyner 4students", la nuova offerta formativa relativa agli stage estivi 2021 di Samarcanda, azienda leader nell’intrattenimento, nel reclutamento e nella formazione di figure professionali del turismo e, in particolare, dell’animazione, con i "Joyner".





Gli alunni delle classi terze, quarte e quinte hanno avuto modo di incontrare Selene Arrigoni, HR Recruiter, la quale ha presentato agli allievi l’opportunità di svolgere stage estivi presso i principali villaggi turistici italiani nella prossima estate 2021, emergenza sanitaria permettendo.





Selene Arrigoni ha avuto modo di coinvolgere i ragazzi presentando la mission dell’azienda e informandoli sulle competenze che si acquisiscono nel ruolo di Joyner.





"Per diventare 'joyner', ossia professionisti con l’obiettivo di includere (to join) all’insegna della gioia (joy)" ha dichiarato la stessa Selene "oltre alle conoscenze specifiche del settore sono richiesti rispetto delle regole, puntualità, disponibilità, empatia ma anche capacità di lavorare in team, di eseguire ordini, una buona capacità comunicativa, organizzativa e relazionale, cura della propria persona e la conoscenza delle lingue straniere. Il lavoro di animazione può sembrare difficile e faticoso, ma un buon senso dell’organizzazione e un grande entusiasmo nell’affrontare il lavoro rendono l’esperienza assolutamente formativa e gratificante, con una grande valorizzazione della persona e del lavoro svolto.





Il dover affrontare anche situazioni impreviste, senza avere la possibilità di defilarsi, contribuisce a insegnare a gestire situazioni anche non ordinarie, assumendo decisioni di rilievo. L’équipe di lavoro diventa una seconda famiglia".





Per quel che riguarda gli allievi che intraprenderanno il percorso di stage con Samarcanda, riceveranno una borsa lavoro mensile, vitto e alloggio gratuito e il rimborso delle spese di viaggio per il trasferimento dalla propria residenza al villaggio sede del tirocinio.





Data l’attuale situazione di emergenza sanitaria, gli allievi potranno inoltrare la loro candidatura compilando un curriculum vitae in formato digitale sul sito aziendale. Il link di riferimento è https://joynsamarcanda.com/joyner4students/.