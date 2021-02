Germania, si teme terza ondata

BERLINO — Aumentano i timori per una terza ondata della pandemia in Germania, mentre il Paese si appresta ad allentare le restrizioni imposte per contenere la diffusione dei contagi. Sono infatti 10 su 16 gli stati tedeschi che riapriranno domani le scuole.Il, l'agenzia incaricata dal governo di Berlino di monitorare l'andamneto della pandemia nel Paese, ha confermato 7.676 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Domenica scorsa il numero dei casi era inferiore di 1.562 unità .