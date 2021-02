Codogno, è il giorno della memoria

CODOGNO (LO) - Sono decine gli abitanti di Codogno già affluiti in via Collodi dove sarà inaugurato il memoriale per ricordare le vittime del Covid in quello che è diventato uno dei luoghi simbolo della pandemia. Al centro dell'area verde scelta per preservare il ricordo di chi è stato strappato alla vita dal virus, sono state installate tre piastre in acciaio che rappresentano le frazioni della cittadina dove, un anno fa, venne individuato il "paziente 1" fuori dalla Cina. Nello spazio svetta un melo cotogno, simbolo del comune lodigiano, avvolto da fiori e piante che escono dalle piastre e ci sono delle panchine per la meditazione.