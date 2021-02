Energia, ambiente e sviluppo sostenibile: l'intervento di Giancarlo Elia Valori

ROMA – "Il biennio 2020/2021 passerà alla storia come il biennio della pandemia da Covid 19, una catastrofe sanitaria su base globale che, anche se meno grave delle due grandi pandemie del ‘900 – la Spagnola del 1920 e l’Asiatica del 1958/1960- ha provocato e sta provocando non solo gravissimi problemi alla salute di milioni di cittadini del pianeta, ma anche pesanti riflessi negativi di natura sociale ed economica. Quando grazie ai vaccini e all’immunità di gregge il mondo avrà superato l’emergenza sanitaria, tutte le nazioni si troveranno ad affrontare le conseguenze economiche e sociali della pandemia rispetto alle quali si misurerà la capacità dei governi di assicurare ai propri cittadini non solo la tutela della salute ma anche nuove e più adeguate condizioni di vita". – "Il biennio 2020/2021 passerà alla storia come il biennio della pandemia da Covid 19, una catastrofe sanitaria su base globale che, anche se meno grave delle due grandi pandemie del ‘900 – la Spagnola del 1920 e l’Asiatica del 1958/1960- ha provocato e sta provocando non solo gravissimi problemi alla salute di milioni di cittadini del pianeta, ma anche pesanti riflessi negativi di natura sociale ed economica. Quando grazie ai vaccini e all’immunità di gregge il mondo avrà superato l’emergenza sanitaria, tutte le nazioni si troveranno ad affrontare le conseguenze economiche e sociali della pandemia rispetto alle quali si misurerà la capacità dei governi di assicurare ai propri cittadini non solo la tutela della salute ma anche nuove e più adeguate condizioni di vita".





Nella sua analisi Giancarlo Elia Valori evidenzia le opportunità per il rilancio delle economie mondiali attraverso lo sviluppo sostenibile che ha bisogno di energia sostenibile come quella che è possibile produrre dal mare.

Un ruolo importante lo ha anche l’Italia dove l’International World Group, società presieduta da Giancarlo Elia Valori, ha stretto un importante accordo di cooperazione internazionale con il "National Ocean Technology Centre" cinese, di base a Shenzen.

L’accordo mira a gettare le basi per lo sviluppo di sinergie e sforzi coordinati che a partire dall’Europa si diffonderanno nel resto del mondo attraverso la "Belt and Road Initiative", per la produzione di energia pulita dalle acque del mare in un mondo nel quale il 40% della popolazione vive in un raggio di 100 chilometri dal mare più vicino.