Covid, Ciccozzi (Ucbm): incubo variante inglese? Preoccupano le altre due

ROMA - A un anno dall'esordio dalla pandemia la strada sembra ancora lunga per arrivare a debellare il Covid-19. A complicare le cose, nonostante i vaccini sul mercato si aggiungono di giorno in giorno, arrivano le varianti. La piu' temuta e' quella inglese, non tanto per la letalita' quanto per la rapidita' nella diffusione. Ma stanno davvero cosi' le cose? A chiarire cos'e' una variante, quali sono le mutazioni che devono preoccupare di piu' e se i vaccini avranno necessita', magari tra un anno, di un richiamo e con quali costi per i Ssn mondiali, all'agenzia di stampa Dire e' il Professor Massimo Ciccozzi, direttore dell'Unita' di statistica medica ed epidemiologica dell'Universita' Campus Bio-mesico di Roma."Una variante e' un virus che fa una mutazione che in qualche modo gli offre un vantaggio evolutivo. Il cambio di un aminoacido, rispetto a quello che possiede naturalmente, offre la possibilita' al virus di una maggiore diffusione e a volte di una maggiore letalita'. Ma questo Coronavirus e' piu' contagioso ma non letale. La mutazione che sono quelle che offrono al virus un vantaggio evolutivo sono sulla proteina spike o meglio sul 'sito di aggancio' al recettore nostro cellulare. Nell'ultimo mese abbiamo visto tre varianti importanti: inglese, brasiliana e sudafricana. E' notizia di ieri di una variante inglese che sembra provenga dalla Nigeria e possa dare problemi ma sono in corso degli studi a riguardo. La variante inglese e' quella che circola maggiormente in Europa e presenta una mutazione importante che e' la: 501y che da' il vantaggio al virus nella diffusione rispetto la mutazione 614dg che da noi gia' aveva sostituito il ceppo originario di Wuahn a febbraio scorso che peraltro circolava in tutta Europa ma non se ne e' parlato piu' di tanto. Non capisco adesso infatti la paura della variante inglese, sappiamo che il sistema da adottare e' sempre lo stesso mascherina e distanziamento. La seconda mutazione brasiliana e sudafricana potrebbe preoccupare un po' di piu' perche' sembra che intervengano sugli anticorpi. Se rende efficace gli anticorpi rende meno, ma sottolineo di poco efficace, un vaccino perche' questo funziona stimolando proprio gli anticorpi ma non azzera assolutamente l'efficacia vaccinale. Gli stessi inglesi dicono che la variante inglese e' aggressiva con i bambini non sono d'accordo per il virus non distingue eta' e il sesso. Il virus infetta e basta. Probabilmente i bambini si infettano perche', fermo restando che c'e' maggiore contagiosita', non hanno le stesse accortezze anti contagio degli adulti"."Farei dei lockdown mirati visto che stiamo parlando di diffusioni di varianti perche' la diffusione non e' omogenea in tutto il territorio nazionale ma e' a cluster. Ce ne sono quattro o cinque in questo momento. Prima andrei chirurgicamente a fermare questi cluster e nell'ambito di una sorveglianza molecolare che e' in via di discussione e si sta iniziando ora per cui non abbiamo oggi elementi per capire bene quante varianti ci sono in giro sparsi a macchia di leopardo. Ma se nell'arco di 15 giorni, con queste misure locali non accade nulla allora e' chiaro che bisogna fare un 'giro di vite'. Attenzione ricordiamo pero' che il lockdown stretto fatto lo scorso anno non ha azzerato la curva e avevamo comunque almeno un centinaio di casi al giorno mai andati a zero. Se ci comportiamo male vanno messe regole strette. Credo pero', esclusa l'estate scorsa, ci siamo comportati correttamente"."Questi vaccini funzionano, per ora, anche sulle varianti di cui abbiamo parlato se le varianti rimangono queste. Dico cosi' perche' piu' il virus circola piu' e' possibile che faccia mutazione e se ne trae un vantaggio evolutivo queste si fissano e rimangono sulla proteina spike. Per ora non sembra questo il caso ma se abbiamo mutazioni che cambiano la spike in maniera importante abbiamo comunque i vaccini Pfizer e Moderna che sfruttano l'Rna Messaggero e i dati presentati dalle stesse company dichiarano che in 6 settimane riescono a modificare questo Rna e a produrre una nuova proteina. Questo perche' l'Rna Messaggero induce il nostro sistema a produrre anticorpi e cio' avviene su sintesi chimica in modo semplice e veloce. Insomma si puo' produrre tanto Rna Messaggero nel giro di due o tre giorni. Ma la sintesi della proteina e' biologica per cui ci vuole piu' tempo. Visto che il virus non se ne vuole andare dobbiamo fare in modo che si adatti il piu' possibile a noi, cioe' quella che e' definita 'evoluzione convergente' in termini filogenetici ed evoluzionistici. Quindi si adattera' a noi, si ritrarra' in qualche modo e allora diventera' endemico e dunque non ci fara' quasi piu' male. Puo' darsi che a intervalli regolari di tempo vaccinarci con richiami ma l'importante e' fare in modo che il virus si adatti il piu' possibile a noi. Per fare questo dobbiamo vaccinare almeno il 75% della popolazione per fare in modo che l'effetto gregge faccia il resto insieme all'uso dei Dpi. Solo cosi' il virus perdera' forza"."A posteriori posso dire che si poteva fare di meglio. Il nostro problema grosso e' stato sulle scorte del vaccino dunque potevamo fare un contratto forse migliore? Di sicuro avrei organizzato magari le vaccinazioni in maniera piu' 'militare' grazie ad un coinvolgimento maggiore dell'esercito, delle caserme, piu' medici, avrei vaccinato giorno e notte, avrei organizzato piu' Hub. Insomma avrei guardato al 'modello israeliano' nel quadro di un piano vaccinale strategico".