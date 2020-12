Mosca, aereo fallisce l'atterraggio e finisce fuoripista: terrore tra i passeggeri

MOSCA - Tragedia sfiorata questa mattina. Un Boeing passeggeri 737-700 della Yakutia Airlines (registrato VQ-BIP) è uscito fuori dalla pista 24 e si è bloccato a circa 50 metri ma ancora sulla superficie asfaltata dopo essere atterrato, nell'aeroporto internazionale di Vnukovo di Mosca, in Russia. Nessuno è rimasto ferito nell'incidente e tutti i 109 passeggeri sono stati evacuati in sicurezza. I voli all'aeroporto internazionale sono regolarmente ripresi dopo essere stati temporaneamente sospesi in seguito all'incidente.Il volo R3784 era partito da Chulman Neryungri con 109 passeggeri e 7 membri dell’equipaggio. Non è ancora chiaro perché il Boeing della compagnia aerea Yakutia si sia fermato solo a circa 50 metri dietro la pista. A Mosca aveva cominciato a nevicare durante la notte. Sull'incidente, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è stata aperta un'indagine da parte dell'autorità dei trasporti.