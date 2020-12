Le Acli di Arezzo piangono la scomparsa di Antonio Garofalo

AREZZO - Le Acli di Arezzo piangono Antonio Garofalo, presidente del consiglio provinciale dal 2008 al 2016. Il dirigente aclista è scomparso al termine di una lunga malattia nel giorno di Natale e nel giorno del suo settantacinquesimo compleanno, con l’associazione che perde così una personalità particolarmente stimata e apprezzata per la propria sensibilità verso le tematiche sociali, politiche e culturali del territorio. - Le Acli di Arezzo piangono Antonio Garofalo, presidente del consiglio provinciale dal 2008 al 2016. Il dirigente aclista è scomparso al termine di una lunga malattia nel giorno di Natale e nel giorno del suo settantacinquesimo compleanno, con l’associazione che perde così una personalità particolarmente stimata e apprezzata per la propria sensibilità verso le tematiche sociali, politiche e culturali del territorio.





Garofalo è stato a lungo impegnato come presidente del circolo di Levane, paese valdarnese dove aveva svolto la propria attività lavorativa in Comune, prima di porre le proprie competenze e le proprie esperienze al servizio delle Acli anche a livello provinciale. "Nel giorno di gioia del Natale, piangiamo la scomparsa di un uomo che per anni è stato un testimone dei valori aclisti e dell’impegno dell’associazione sul territorio" ricordano le Acli di Arezzo "Formatosi sugli insegnamenti e sull’esempio di personalità quali don Milani e La Pira, Antonio è riuscito con la sua azione sul territorio a testimoniare i principi e le politiche del cattolicesimo di base. La nostra associazione perde un intellettuale profondo e attento, sempre sensibile alle problematiche dei lavoratori e dei più deboli, ma anche sempre pronto alla promozione della cultura attraverso l’organizzazione di numerose iniziative. Le Acli aretine si stringono al dolore della famiglia ed esprimono sentite condoglianze".