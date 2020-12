L'appello del Papa: "Vaccini per tutti"

CDV - Papa Francesco nella benedizione Urbi et Orbi ha rivolto "un pensiero particolare a quanti non si lasciano sopraffare dalle circostanze avverse, ma si adoperano per portare speranza, conforto e aiuto, soccorrendo chi soffre e accompagnando chi è solo". E ha ricordato che i vaccini sono "luci di speranza" se sono "a disposizione di tutti".