ROMA — Il premier Giuseppe Conte, intervenendo al Rome Investment Forum 2020, ha dichiarato: "La sfida in questa nuova fase è duplice, sia sul piano italiano che europeo e internazionale: in primo luogo bisogna serrare i ranghi per vincere il nemico invisibile che è ancora fra noi, serve un forte spirito di unità e di leale collaborazione tra livelli istituzionali; e poi sviluppare le premesse per una piena ripresa economica".