Allarme ondata a Pechino

In vista delle vacanze per il capodanno e di primavera il rischio di una nuova ondata aumenta, ha precisato. A Pechino è stato introdotto un lockdown nelle aree in cui sono stati registrati casi di contagio non importati (dieci zone del distretto di Shuniy).

PECHINO — Nuovi casi di Covid a Pechino preoccupano le autorità locali che hanno introdotto misure restrittive considerando la situazione epidemiologica "cupa e complessa", come ha spiegato il vice direttore del Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie di Pechino citato da sito di notizie ufficiale Global Times.