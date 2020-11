Msc Crociere estende al 2021 gli itinerari di Grandiosa

GINEVRA - MSC Crociere prolungherà gli itinerari di MSC Grandiosa fino al 27 marzo 2021, proseguendo con le attuali crociere di 7 notti in Mediterraneo occidentale con imbarchi a Genova, Civitavecchia, Napoli e Palermo, e con scali a La Valletta, Malta.Sulla nuova ammiraglia della Compagnia vengono inoltre applicate misure di sicurezza aggiuntive, rispetto a quelle già previste dal rigoroso protocollo di salute e sicurezza adottato da MSC Crociere, che prevedono:oltre al primo test antigenico effettuato a tutti i passeggeri all’inizio di ogni crociera, ora viene effettuato un secondo test antigenico a tutti i crocieristi dopo i primi quattro giorni di viaggio; oltre ai due tamponi mensili effettuati finora, ora vengono fatti mensilmente due ulteriori tamponi antigenici ad ogni membro dell’equipaggio, con l’obiettivo che ogni persona dello staff sia testata almeno una volta alla settimana; incremento dell’attività di sanificazione plurigiornaliera dei locali e delle superfici di bordo, in particolare delle aree pubbliche e delle zone a maggior frequentazione; il sistema di “contact tracing” presente a bordo, che permette di identificare tempestivamente i contatti “stretti” di eventuali passeggeri sospetti positivi, viene rafforzato con l’obiettivo di individuare i casi di “contatto stretto” per un periodo di 10 minuti cumulativi, a una distanza inferiore a 1,5 metri;Il protocollo di salute e sicurezza di MSC Crociere è stato progettato, fin dalla ripartenza, per potersi adattare all'evoluzione della situazione pandemica a terra, garantendo la migliore protezione possibile agli ospiti, all'equipaggio e alle comunità visitate dalle navi. Le misure aggiuntive sopra delineate sono già state attivate nelle ultime due settimane a bordo delle navi della Compagnia attualmente in navigazione.La Compagnia ha deciso inoltre di sospendere temporaneamente le crociere di MSC Magnifica, dall'8 novembre al 18 dicembre, a causa delle nuove restrizioni alla mobilità delle persone introdotte in particolare in Francia e in Germania, due tra i principali mercati di riferimento di questa nave. Dopo la pausa, tuttavia, MSC Magnifica tornerà a navigare il 18 dicembre con una speciale crociera natalizia di 8 notti, per poi riprendere il suo attuale itinerario di 10 notti in Mediterraneo orientale e occidentale, con tappe in Italia, Grecia e Malta, sino alla fine di aprile 2021.Sempre a causa degli sviluppi della pandemia in numerosi paesi stranieri, la Compagnia è stata purtroppo costretta da annullare la World cruise del 2021, prevista a bordo di MSC Magnifica. Gli ospiti verranno contattati tutti personalmente per concordare le opzioni di riprogrammazione del viaggio.