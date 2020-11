Covid: #stelleincorsia di Natale in ospedale

ROMA - Donare rosse e benauguranti Stelle di Natale, emblema del Natale, negli ospedali impegnati nella battaglia contro il Covid per cercare di portare un po’ di serenità a medici e infermieri impegnati nella cura dei malati. L’iniziativa #stelleincorsia è degli agricoltori della Coldiretti in Toscana che è la capitale nazionale delle Stelle di Natale con oltre 5 milioni di stelle natalizie tra piante in vaso ed in forme diverse.

La pianta più rappresentativa delle festività è anche il simbolo di una crisi drammatica del settore florovivastico Made in Italy che ha pagato un conto da oltre 1,5 miliardi di euro per le perdite causate della pandemia per i limiti a matrimoni, eventi e cerimonie, con la perdita di decine di migliaia di posti di lavoro, dai vivai ai negozi. A preoccupare la Coldiretti è anche lo stop alle attività di vendita di piante scattato in molte regioni a causa di una errata interpretazione del Dpcm del 3 novembre scorso, che al contrario ne garantisce la prosecuzione poiché sono considerate come completamento e sbocco della filiera agricola.

Da tutelare c’è il futuro di un comparto e chiave del Made in Italy agroalimentare, con il valore della produzione italiana di fiori e piante stimato in 2,57 miliardi di euro grazie a – ricorda la Coldiretti – 27mila imprese con circa 200mila posti di lavoro che ora si trovano in gravissime difficoltà.