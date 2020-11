Covid, situazione in Campania si stabilizza





Intanto in Campania i nuovi positivi sono 3.888 (ieri erano 4181) su 19568 tamponi (ieri erano 21.684). Resta basso il numero dei sintomatici, 210, mentre aumentano i decessi, oggi 17 e ieri 15. Calano anche i guariti: 311 mentre ieri erano 397.

NAPOLI - "L'indice di trasmissibilità Rt in Campania è più basso rispetto a quello della Lombardia o della Calabria. Ciò significa che la trasmissione molto aumentata nelle scorse settimane si è stabilizzata anche se il numero dei casi è alto". Lo ha dichiarato il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, illustrando gli indicatori che hanno portato all'ordinanza di ieri sulle Regioni divise in tre colori in base alla scala di rischio.