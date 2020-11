Covid, Conte: "Restare uniti è l'unico modo per uscire dalla pandemia"

ROMA - Le differenti opinioni e la diversità di vedute non devono minare il nostro costante sforzo di sorreggerci gli uni con gli altri. Dobbiamo ribadirlo forte, oggi, nel Giorno dell'Unità nazionale e Giornata delle Forze Armate, di fronte a una comunità di donne e uomini che, come è stato in passato, con impegno e sacrifici è naturalmente votata a perseguire l'interesse generale. Esiste un solo modo per uscire da questo periodo drammatico: restare uniti. Sempre". Lo dichiara il premiersu fb in occasione del 4 novembre.E' stato pubblicato intanto il testo del nuovo Dpcm, in formato world e Pdf, sul sito del Governo. Il provvedimento divide l'Italia in(la Puglia è zona arancione) a seconda del livello di rischio - e non introduce cambiamenti rispetto all'ultimo testo circolato nella notte.