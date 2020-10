Restare giovani: i segreti dell'andrologo per prevenire l’invecchiamento nell’uomo

MILANO. La popolazione mondiale si sta espandendo rapidamente, e allo stesso tempo l’aspettativa di vita aumenta e i tassi di fertilità diminuiscono. A causa di questi fatti, si prevede che i maggiori aumenti della crescita della popolazione si verificheranno nell’invecchiamento della popolazione. MILANO. La popolazione mondiale si sta espandendo rapidamente, e allo stesso tempo l’aspettativa di vita aumenta e i tassi di fertilità diminuiscono. A causa di questi fatti, si prevede che i maggiori aumenti della crescita della popolazione si verificheranno nell’invecchiamento della popolazione.





Nell’uomo che invecchia i cambiamenti endocrini e il declino della funzione endocrina coinvolgono la reattività dei tessuti così come la ridotta produzione secretoria dalle ghiandole periferiche e le alterazioni nel meccanismo centrale che controlla l’organizzazione temporale del rilascio ormonale.

È probabile che questi ultimi siano responsabili dei ritmi ormonali e non ormonali circadiani attenuati.

Questi sono in parte responsabili della diminuzione dipendente dall’età dei livelli periferici di testosterone, deidroepiandrosterone (DHEA), ormoni tiroidei, ormone della crescita (GH), IGF1 e melatonina.

Abbiamo voluto approfondire l’argomento con il Prof. Andrea Militello, andrologo e urologo che da sempre si è occupato della medicina anti-age nell’uomo, socio attivo dell’associazione AFFWA.

"Questi cambiamenti ormonali – spiega l’andrologo urologo di Roma e Milano Andrea Militello – che si sviluppano nella maggior parte degli uomini intorno ai 50 anni, sono in parte responsabili delle carenze endocrine di alcuni uomini più anziani. Uno dei deficit endocrini meglio studiati è l’ipogonadismo a insorgenza tardiva. Questa è una sindrome caratterizzata da effetti avversi su più sistemi d’organo e diminuzione della qualità della vita, associata all’avanzare dell’età e caratterizzata da segni e sintomi di ipogonadismo e da una carenza di livelli sierici di androgeni con o senza una ridotta sensibilità genomica agli androgeni".

In caso di carenze endocrine, l’endocrinologia tradizionale mira a sostituire l’ormone o gli ormoni mancanti con dei sostituti.

È stato dimostrato che interventi come le terapie ormonali possono influenzare favorevolmente alcune delle condizioni patologiche negli uomini anziani prevenendo il prevenibile e ritardando l’inevitabile.

Una storia medica, psicosociale e di stile di vita completa, un esame fisico e test di laboratorio sono essenziali per la diagnosi e la gestione dell’ipogonadismo ad esordio tardivo.

Prima di iniziare qualsiasi terapia ormonale sostitutiva, è necessario prendere in considerazione malattie acute, croniche o intercorrenti.

"Nell’era della medicina basata sull’evidenza, dobbiamo riconoscere che i dati sulla terapia con testosterone (HT) nel maschio anziano sono per lo più circostanziali, sulla base dell’esperienza nel trattamento dell’ipogonadismo transitorio o cronico in giovani uomini derivanti da malattie o esperimenti della natura" continua il Dr. Militello.

"Tuttavia, negli ultimi anni sono stati condotti studi prospettici sulla terapia con testosterone nel maschio che invecchia e hanno dimostrato di essere utile per alcuni uomini anziani nel prevenire o ritardare alcuni aspetti dell’invecchiamento. Le raccomandazioni per gli algoritmi per la diagnosi dell’ipogonadismo ad esordio tardivo e la terapia di monitoraggio per la sicurezza e l’efficacia sono oggetto di continui studi e verifiche" conclude il Prof. Andrea Militello, vincitore come Miglior Andrologo Urologo per il Mio Dottore Awards 2018.

Insomma anche per l’uomo che invecchia le possibilità di rallentare il processo di invecchiamento sono sempre più a portata di mano.