Maltempo: almeno 6 morti in Liguria, crolla campanile in Piemonte

GENOVA - Sono gravi i danni causati dall'ondata di maltempo che sta imperversando in queste ore nel nord Italia. In Liguria, è stato avvistato un sesto cadavere. In Italia complessivamente sono almeno 9 le vittime. In Piemonte è crollato un campanile del XV secolo.