De Luca: "Siamo a un passo dalla tragedia. Dobbiamo chiudere tutto"

NAPOLI - "Oggi siamo ancora in tempo, non siamo alla tragedia, ma siamo a un passo dalla tragedia. Non voglio avere qui i camion militari che portano centinaia di bare di persone decedute". Cosi' Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, in diretta su Facebook. "Abbiamo 2.280 positivi su 15.800 tamponi. Abbiamo il 14,5% dei contagi rispetto al 12,8% di ieri. Dobbiamo prendere decisioni oggi. Oggi dobbiamo fare l'ultimo tentativo per bloccare l'esplosione del contagio. Dobbiamo chiudere tutto per un mese, per 40 giorni, per frenare l'esplosione del contagio. Poi si vedrà. Senza decisioni drastiche non possiamo più reggere, domani non sarebbe più possibile. Io credo che dobbiamo chiudere tutto tranne le attività industriali, agricole, dell'edilizia, dell'agroalimentare. Chiudere tutto tranne le attività esistenziali. Credo che dobbiamo bloccare la mobilità interregionale, la mobilità fra Comuni. Dobbiamo fare quello che abbiamo fatto a marzo".