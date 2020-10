Bce lascia i tassi invariati

FRANCOFORTE - La Bce lascia invariati i tassi d'interesse: il tasso principale rimane fermo a zero, il tasso sui depositi resta a -0,50% e il tasso sui prestiti marginali a 0,25%. Lo annuncia la Banca centrale europea dopo la riunione di politica monetaria. Nell'attuale scenario "con rischi chiaramente al ribasso, valuteremo i dati inclusa la dinamica della pandemia, le prospettive di diffusione di un vaccino e gli sviluppi nel mercato dei cambi e a dicembre sulla base dei dati la Bce "rivedrà i propri strumenti come adeguato"."La risalita dei contagi presenta nuove sfide ai sistemi sanitari e alle prospettive di crescita" dell'economia europea, e "la ripresa sta perdendo slancio più rapidamente del previsto". A dichiararlo la presidente della Bce, Christine Lagarde, in conferenza stampa dopo il Consiglio direttivo.Il "balzo significativo" dei contagi e le misure di contenimento prese da fine estate - ha aggiunto lagarde - fanno prevedere "un significativo indebolimento dell'attività economica nell'ultimo trimestre" dopo il rimbalzo del terzo trimestre.Anche se l'Eurozona continuerà a vedere tassi d'inflazione negativi fino ai primi mesi del 2021 - ha detto ancora Lagarde - per via dei prezzi petroliferi e del taglio dell'Iva tedesco, "non vediamo deflazione, è inflazione negativa".