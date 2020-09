Ronchi dei Legionari: venerdì 25 settembre la presentazione del libro "Venezuela, l’Eden del diavolo"

GORIZIA. Il presidente Nicolas Maduro e membri di spicco del suo governo sono responsabili di crimini contro l’umanità in Venezuela. Lo ha detto il team di inchiesta delle Nazioni Unite nel suo primo rapporto, parlando di un uso sistematico tortura e omicidio a partire dal 2014. La popolazione venezuelana vive, ormai da anni senza medicine, affamata, vittima di un’iperinflazione incontenibile, brutalizzata da un regime repressivo e corrotto e dalla violenza di gruppi paramilitari che agiscono indisturbati. GORIZIA. Il presidente Nicolas Maduro e membri di spicco del suo governo sono responsabili di crimini contro l’umanità in Venezuela. Lo ha detto il team di inchiesta delle Nazioni Unite nel suo primo rapporto, parlando di un uso sistematico tortura e omicidio a partire dal 2014. La popolazione venezuelana vive, ormai da anni senza medicine, affamata, vittima di un’iperinflazione incontenibile, brutalizzata da un regime repressivo e corrotto e dalla violenza di gruppi paramilitari che agiscono indisturbati.





La giornalista italo-venezuelana Marinellys Tremamunno in Venezuela, l’Eden del diavolo, descrive l’angoscia di un popolo attraverso la testimonianza diretta di undici vescovi e due cardinali, che nel corso di una straordinaria visita Ad Limina Apostolorum hanno incontrato Papa Francesco rendendosi portavoce delle tribolazioni dell’intero Paese.

Per approfondimenti sul Paese latinoamericano ci sarà un incontro con l’autrice che si terrà venerdì 25 settembre a Ronchi dei Legionari (GO), nell’ambito del Festival del Giornalismo, presso il Consorzio di Bonifica, via Duca d’Aosta, ore 19,30 per un Aperitivo letterario. In dialogo con l’autrice Marco Invernizzi.