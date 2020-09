La Fondazione Sorrento al fianco del Premio "Penisola Sorrentina" con Danilo Rea

SORRENTO (NA). Fervono i preparativi per la venticinquesima edizione del Premio "Penisola Sorrentina", in programma a Sorrento il 23 e il 24 ottobre prossimi. La Città del Tasso si prepara ad accogliere a fine ottobre ospiti di fama nazionale della cultura e dello spettacolo per lo speciale "Torna a Surriento", ideato dal patron Mario Esposito con la collaborazione della Fondazione Sorrento, diretta da Gaetano Milano, e della Amministrazione comunale. Arriva la conferma ufficiale della partecipazione del jazzista internazionale Danilo Rea, in veste di presidente della sezione musica della kermesse.