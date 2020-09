Imprenditori in difficoltà: arriva in aiuto SOSAzienda



ROMA. A causa della crisi provocata dal Covid-19, per tante aziende gli ultimi mesi hanno cambiato il concetto di "fare impresa" per sempre. Nonostante gli sforzi intrapresi dal Governo per mettere a disposizione risorse per le imprese, molte non supereranno questo momento. ROMA. A causa della crisi provocata dal Covid-19, per tante aziende gli ultimi mesi hanno cambiato il concetto di "fare impresa" per sempre. Nonostante gli sforzi intrapresi dal Governo per mettere a disposizione risorse per le imprese, molte non supereranno questo momento.





Tutto porta a pensare che nei prossimi mesi i tribunali italiani verranno letteralmente sommersi da decreti ingiuntivi ed istanze di fallimento, situazione che si tradurrà in un "tutti contro tutti" a scapito delle figure imprenditoriali più deboli, come le micro e piccole imprese che già da anni lottano per sopravvivere.

Queste imprese non hanno alcun potere contrattuale, non hanno tavoli di crisi e di rappresentanza sindacale o una lobby che abbia interesse ad aiutarle, anzi, a parere di molti, prima spariscono meglio è.

Questa situazione di mercato sta creando l’impossibilità tangibile a rispettare le scadenze e, quindi, molte di esse verranno segnalate nelle Centrali Rischi oppure verranno dichiarate fallite.

Queste segnalazioni, in gergo definite "la morte fiscale dell’impresa", in capo ai Soci o agli Amministratori comportano l’esclusione da ogni supporto bancario e creditizio per i prossimi 5 o 10 anni.

A dimostrazione che questo meccanismo è ben noto e conosciuto, l’attuale decreto "Cura Italia" evidenzia come le banche non debbano entrare nel merito del Rating aziendale.

In questa delicata fase per fortuna c’è qualcuno che ha pensato aiutare l’imprenditore e metterlo in condizione di ripartire. Premesso che la legge in materia societaria prevede che l’amministratore, accortosi della riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, deve immediatamente e senza indugio porre la società in liquidazione.

Ad arrivare in loro soccorso SOSAzienda, che offre il proprio servizio di consulenza ponendosi tra l’Imprenditore e gli obblighi previsti dalla legge: ritira le quote societarie, pone la società in liquidazione e si auto-nomina liquidatore, seguendo la procedura di liquidazione ed esonerando l’Imprenditore stesso da questo compito.

Così agendo SOSAzienda (www.sosazienda.com) riduce esponenzialmente la possibilità che l’Imprenditore venga segnalato in Centrale Rischi e /o fallisca, permettendogli di mantenere le necessarie qualifiche per costituire una nuova Società, dove potrà portare con sé il Know-How acquisito, ed affrontare la ripartenza.

Una vera e propria rete di soccorso per le tante aziende oggi in difficoltà, di cui c’era veramente il bisogno.