Covid-19: arriva test salivare, risposta in 3 minuti

ROMA - Arriva un nuovo test rapido, completamente 'made in Italy', capace di dire in soli 3 minuti se si è positivi o meno al coronavirus Sars-Cov-2 dalla saliva. Si chiama, ed è stato realizzato da un'azienda brianzola di, provincia di, in collaborazione con l'. Il test ha ricevuto l'approvazione dal ministero della Salute e può quindi partire la produzione.