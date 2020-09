Coronavirus: aumentano contagi in Italia (+1.229) ma con più tamponi

ROMA - Ammontano a 1.229 i nuovi contagi e 9 le vittime nelle ultime 24 ore. Questo il resoconto quotidiano della Protezione civile sulla base degli 80.917 nuovi tamponi effettuati. Ieri il totale dei nuovi casi registrati è stato di 1.008 unità. In leggero calo i decessi (lunedì erano 14). Dall'inizio della pandemia si contano 35.633 morti complessivi. Negli ospedali 100 ricoverati in più (4 in terapia intensiva) rispetto alla giornata di ieri. I degenti sono 2.222 (201 in terapia intensiva).