Coronavirus: 1108 contagi nelle ultime 24 ore in Italia, 12 morti

ROMA - Sono 1.108 i nuovi casi di Covid rilevati oggi in Italia, in calo rispetto a ieri (1.297). Il totale sale a 278.784. In crescita invece il numero dei decessi, 12 oggi contro gli 8 di ieri, per un totale di 35.553. I guariti nelle 24 ore sono 223 (ieri 406), 210.238 in tutto. Il numero delle persone attualmente positive sale di 915 unità e arriva a 32.993. È quanto emerge dal bollettino quotidiano delLa regione con più casi nelle 24 ore è la Campania con 218 positivi, seguita dal Lazio con 159 e dall'Emilia Romagna con 132, mentre la Lombardia e il Veneto rallentano con rispettivamente 109 e 69 nuove positività.