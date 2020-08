Coronavirus: contagi ancora in aumento in Italia, +629

ROMA -Il totale dei decessi, secondo i dati del ministero della Salute, sale così a 35.392, quasi la metà in Lombardia (16.837) .. Solo in Trentino e Valle d'Aosta non si sono registrati nuovi casi. I tamponi effettuati sono stati 53.123, in crescita rispetto ai 46.723 di ieri. Questi i dati del ministero della Salute.: sono 14.406, 157 in più di ieri. Calano invece i ricoverati con sintomi (764, -7), quelli in terapia intensiva (55, -1).