- La vittoria della Juventus sulla Lazio ha permesso ai bianconeri di portarsi ad otto punti di vantaggio dall'Inter, fermata sul pareggio dalla Roma, e di ipotecare lo scudetto. All'Allianz Stadium, i padroni di casa hanno battuto i biancocelesti per 2 a 1, nel segno di Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta con la quale ha raggiunto quota 30 gol in campionato.Il fuoriclasse portoghese ha sbloccato il match al 51’ su calcio di rigore concesso per un tocco di mano in area di Bastos e ha raddoppiato tre minuti più tardi sugli sviluppi di un contropiede condotto da Dybala. La Lazio si è fatta viva nei minuti finali, riuscendo ad accorciare le distanze con un rigore conquistato e trasformato da Immobile all'83' ma non è riuscita a trovare il pareggio che avrebbe tenuto ancora aperto il discorso scudetto.