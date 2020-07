Serie A: la Juventus si aggiudica il derby, Dybaldo ancora a segno

- Il derby della Mole si tinge di bianconero. All'Allianz Stadium la Juventus ha battuto il Torino per 4 a 1, aspettando la risposta della Lazio, impegnata questa sera contro il Milan. La squadra di Sarri ha sbloccato subito il risultato con Dybala, l’uomo più in forma del momento. Al 3’ la Joya, dopo aver dribblato Lyanco, ha battuto Sirigu con un tiro deviato dal difensore granata Izzo. Al 29’ Cuadrado è stato autore del raddoppio grazie ad un diagonale potente che non ha lasciato scampo all’estremo difensore avversario.Allo scadere del primo tempo, poi, il Torino ha accorciato le distanze grazie ad un rigore trasformato da Belotti e concesso per un fallo di mano di De Ligt a fermare una conclusione di Verdi. Nella ripresa i bianconeri hanno incrementato il bottino con lo splendido gol su punizione di Ronaldo al 61’, prima dell'autogol di Djidji all'87', propiziato da un cross in area di Douglas Costa.