Turismo. #EnjoyLaThuile: al via a La Thuile, Valle d'Aosta, la promozione estate 2020

#EnjoyLaThuile è l’iniziativa che vede coinvolti il Comune di La Thuile e tutti gli Operatori Turistici in un gioco di squadra che ha come unico obiettivo quello di ripartire.





Hotel, bar, ristoranti, guide alpine, maestri di sci, negozi di noleggio, palestre, centri benessere, tutti insieme per offrire una vacanza all’insegna della libertà e delle esperienze, la cui fruizione può essere gestita dal cliente in modo flessibile. Un’occasione che oltre a soddisfare i desideri del turista, permette di conoscere meglio il territorio con la sua potente natura e le sue opportunità, per portare a casa la vera essenza di La Thuile, unica e rigenerante per il corpo e lo spirito.





#EnjoyLaThuile in 3 step:

- Scegli la tua vacanza e ciò che può renderla veramente unica

- Acquistala oggi

- Sfruttala quando vuoi





Il progetto prevede la possibilità di acquistare oggi un pacchetto promozionale per un soggiorno a La Thuile, completo di varie attività ludiche e gourmet, utilizzarlo a piacere nella stagione estiva 2020 oppure, se previsto, sfruttarlo nel periodo invernale 2020/2021, con la flessibilità di poter posticipare la prenotazione laddove fosse necessario. Il cliente, dopo il pagamento, riceve un voucher che dovrà conservare ed esibire nel momento in cui decide di accedere alle attività comprese nel pacchetto.





Link:

http://www.lathuile.it