Toro incornato dal Parma e il Verona vede l'Europa

(credits: Hellas Verona Fc)

- Dopo 103 giorni di stop per l'emergenza Coronavirus, il primo goal della Serie A è stato del Torino. A portare in vantaggio i granata nel confronto casalingo contro il Parma un colpo di testa di Nkoulou al 15' del primo tempo sugli sviluppi di un calcio d'angolo. L'1-0 è durato fino al 31'. Kucka, servito da Gervinho, sorprende Sirigu con un sinistro da 16 metri per l'1-1. E' il risultato definitivo di una gara che inchioda il Toro nei quartieri bassi della classifica.Vittoria pesante del Verona che, regolando per 2-1 il Cagliari, rende amaro l'esordio di Zenga sulla panchina rossoblu. Di Carmine al 14' di testa su cross di Lazovic e al 26' con una fiondata dai 20 metri, firma il doppio vantaggio per gli scaligeri, dimezzato al 43', sempre del primo tempo, con un gol in acrobazia realizzato da Simeone. Alla luce del successo ottenuto fra le mura amiche del "Bentegodi", l'Hellas Verona sale al settimo posto e sogna l'Europa League.