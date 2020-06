Spose e Covid-19: nasce a Como un servizio per consigliarle al meglio





COMO. Tante future spose, in questo periodo particolare di pandemia da Covid-19 da giorni si stanno ponendo una domanda fondamentale: "Dovrò rimandare il matrimonio o riuscirò a sposarmi solo nel 2021?".





Sono ancora tante le incertezze creatasi con la crisi del Covid-19, cosi come sono tante le spose che si stanno rivolgendo a Monica Gabetta Tosetti, titolare dell’Atelier Tosetti di Como, imprenditrice nel mondo della moda e della bellezza, nonché medico chirurgo, per farsi consigliare e trovare una soluzione.





Monica non ha perso tempo, e affiancata da un’equipe di professionisti ha creato una rete di supporto per le spose, per aiutarle a raggiungere ciò che hanno sempre sognato.





Un programma che ha preso il nome di “"Happy Wedding Challenge", con cui Monica, un po’ come per la sua BB Clinique, accompagna le pazienti dai migliori professionisti nel settore estetico, per guidarle nelle scelte più giuste dell’abito, non solo presso il proprio Atelier, ma anche presso altri negozi, adattandoli al momento particolare che stiamo vivendo (con servizi di acquisto, rimessa a misura di un abito vintage di famiglia, outlet e realizzazione di capi sartoriali).





In questo modo, non legando le spose all’acquisto presso il proprio Atelier, Monica si mette nei panni delle spose, consigliandole al meglio: "L’errore classico che fanno tante spose è saltare da una parte all’altra della propria provincia, alla ricerca di Atelier, sarte o abiti esclusivi, oppure scontati, senza riuscire a fare le scelte giuste per loro" racconta Monica.





Per questo l’imprenditrice comasca ha dato il via al nuovo servizio, in modo da mettere a disposizione delle spose, la sua conoscenza e la propria rete di contatti, facendo risparmiare loro tempo e fatica.





Un’idea innovativa, grazie a cui la professionalità e la collaborazione tra il suo Atelier, e le aziende e sartorie del settore, formano insieme una rete di professionalità al servizio delle spose, per rendere più semplice, sicuro ed economico scegliere l’abito giusto.





Per contattare Monica Gabetta Tosetti basta recarsi sul suo sito internet www.monicagabettatosetti.it.