Puglia: faccia a faccia con la tartaruga gigante

SANTA MARIA DI LEUCA - Più volte noi dello “Sportello dei Diritti” abbiamo segnalato particolari esperienze vissute nei Nostri Mari. Jonio e Adriatico che nonostante lo sfruttamento umano si dimostrano ancora generosi. Così come è generoso, l'incontro a sorpresa con una gigantesca tartaruga caretta caretta.Il pluricampione del mondo di apnea, Michele Giurgola che nuotava al largo delle coste di Santa Maria Di Leuca si è trovato faccia a faccia con un'enorme tartaruga marina. La testuggine che era posata sul fondale a 25 metri di profondità si è fatta accarezzare dolcemente la testa dall'apneista. Di gran lunga la tartaruga più grande che abbia mai visto. Credo sia più lunga di un metro e mezzo."Decisamente più grande di me. Ricordo solo che la sua testa era più grande di un pallone da calcio. Era molto docile e la mia presenza l'ha lasciata impassibile." ha raccontato Michele Giurgola. Immagini quelle del video, se non inedite, quantomeno rare per i mari nostrani, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”che c’inducono a pensare che poco oltre le rive delle nostre coste nuotino ancora indisturbati animali da rispettare e preservare.