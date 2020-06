Giappone, nave da crociera in fiamme: le immagini dei soccorsi

YOKOHAMA - Un incendio è scoppiato martedì su una nave da crociera senza pilota ancorata nel porto della città giapponese di Yokohama. I pompieri hanno combattuto l'incendio mentre colonne di fumo grigio si sono alzate verso il cielo e la dinamica dell'incendio è sotto inchiesta.Secondo le autorità locali, a bordo non c'erano passeggeri: la nave, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” era in preparazione per riprendere le attività dopo il contenimento.