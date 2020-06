Coppa Italia, Lega Pro: nella finale la Ternana sfida la Juventus Under 23

Stasera alle 20, 45 si gioca allo Stadio “Dino Manuzzi” di Cesena la finale di Coppa Italia di Lega Pro Ternana-Juventus Under 23. La squadra umbra allenata da Fabio Gallo ha superato nel suo cammino verso la qualificazione alla finale la Fermana l’Avellino, il Siena e il Catania. La Juventus Under 23 di Fabio Pecchia ha eliminato prima di giungere all’atto conclusivo di questa manifestazione l’Alessandria la Pro Vercelli, il Piacenza e la Feralpi Salò.Nella Ternana sulle fasce Paghera e Darmian. Trequartista Ferrante. In avanti Partipilo e Vantaggiato. Nella Juventus Under 23 esterni Muratore e Del Sole. Regista Zanimacchia. In attacco Marchi e Brunori. Se al termine dei 90 minuti regolamentari le due squadre saranno in parità si giocheranno i tempi supplementari. Se nessuna delle due squadre dovesse prevalere sull’altra si tireranno i calci di rigore. Arbitro Daniele Paterna della Sezione di Teramo. La squadra che vincerà la Coppa Italia di Lega Pro si qualificherà direttamente al primo turno nazionale dei play off di Lega Pro, per la promozione in Serie B. La squadra che perderà la finale giocherà mercoledì 1 Luglio, contro l’avversario del suo raggruppamento.