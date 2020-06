Conte: "Non sprecheremo nemmeno un euro per rilancio Paese"

ROMA - "Non vogliamo sprecare neanche un euro per il rilancio del paese, non ci accontenteremo di ripristinare una normalità, non vogliamo ripristinare lo status quo ma migliorare il paese". Così il presidente del Consigliofacendo il punto sulla prima giornata di lavoro degli Stati generali dell'economia insieme ai"Sarà una settimana intensa e confido che ci sarà la possibilità di un confronto anche con forze di opposizione. Noi siamo sempre aperti""Se riusciro' a portare a casa il Recovery fund che prevede ingenti risorse, sarà una vittoria" ma per questo "rivolgo ai partiti di opposizione un appello: c'e' ancora da lavorare su questo progetto, diano una mano con paesi Visegrad nell'interesse nazionale" Il "Recovery fund va definito ancora: non credo che il consiglio del 19 sarà risolutivo"."Ci e' stato riconosciuto di essere stati da esempio. L'Italia e' stata sulla frontiera","sul Recovery Fund non credo che il Consiglio Ue sara' risolutivo ma faremo in modo che sia importante".Sul fronte delle terapie e dei vaccini siamo in prima linea ma dobbiamo essere cauti. L'Italia ancora una volta fa da pilota con altri paesi in Europa""sulla modifica dei decreti sicurezza non c'è alcuna fibrillazione nella maggioranza. Di fibrillazioni ho letto sui giornali. Al consiglio dei ministri ci siamo rammentati reciprocamente che è nel programma di governo e siccome siamo usciti dalla fase più acuta dell'emergenza adesso ci stiamo lavorando. Ma è nei punti programmatici di governo, nessuna fibrillazione"."Il contrasto all'evasione fiscale è un'assoluta priorità. Noi dobbiamo recuperare quei miliardi che vengono sottratti a tutta la comunità. La voluntary disclosure è un progetto particolare che andremo a discutere insieme anche ad altri elementi. E' chiaro che questo tipo di disclosure pone dei problemi sui possibili reati che ci sono dietro" un'azione di evasione.