Coronavirus: scompare brigadiere carabinieri

ROMA - L'Arma dei carabinieri di Vigevano piange il brigadiere Calogero Anastasi, 53 anni, in forza al Nucleo comando della Compagnia di Vigevano, morto in seguito alle complicanze del contagio da Covid-19. Era sposato e padre di due figlie di 23 e 28 anni.“La notizia della scomparsa del Brigadiere Calogero Anastasi, ci addolora profondamente. Rivolgo alla famiglia le mie sentite condoglianze”, dichiara il Sottosegretario alla Difesa, Giulio Calvisi, in merito alla scomparsa del Brigadiere addetto al Nucleo Comando della Compagnia Carabinieri di Vigevano (Pavia).“Esprimo al Generale Nistri e a tutta l’Arma dei Carabinieri la mia solidarietà e vicinanza per la perdita di un collega che ha servito per 35 anni il nostro Paese, sempre vicino ai cittadini” – conclude Calvisi.