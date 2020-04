Orrore in Siria: bimba picchiata a morte dal padre

- Una storia triste che arriva dalla Siria. Una bambina di cinque anni è stata picchiata a morte dal padre nel nord del Libano. Secondo i media di Beirut si tratta dell'ennesimo caso di violenza domestica in un contesto di restrizioni per il coronavirus e di profonda tensione sociale per la crisi economica. Negli ultimi giorni si sono registrati altri casi di violenza domestica.