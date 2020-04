Cina: primo giorno senza decessi, in Usa ben 1.150 vittime

(IHOR SULYATYTSKYY / Shutterstock)

PECHINO - Migliora di giorno in giorno la situazione in Cina che ha registrato lunedì 32 casi di contagio da coronavirus, tutti importati, e per la prima volta nessun decesso. E' il dato che emerge dagli aggiornamenti quotidiani della Commissione sanitaria nazionale (Nhc).I decessi zero sono emersi per la prima volta dal 23 gennaio, data di inizio del conteggio su base quotidiana della pandemia e dell'annuncio della chiusura della provincia dell'Hubei e del suo capoluogo Wuhan, l'epicentro del contagio, negli sforzi per contenere il Covid-19. Se i nuovi casi di contagio interno sono azzerati, quelli importati sono saliti, coi 32 di lunedì, a quota 983.Sono stati poi 89 i dimessi dagli ospedali, mentre i casi gravi sono scesi di 54 unità, a 211. Le infezioni complessive sono aumentate a 81.740, di cui 1.242 pazienti ancora in cura, 3.331 decessi e 77.167 dimessi dagli ospedali, pari a un tasso di guarigione del 94,4%.Negli Usa sono morte 1.150 persone a causa del coronavirus nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dai dati della John Hopkins University.