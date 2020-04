M5S: "La riapertura delle librerie risponde a un’esigenza diffusa"

"L’annuncio della riapertura di librerie e cartoleria risponde a un’esigenza diffusa e sarà utile per tanti cittadini, che potranno così procurarsi libri e cancelleria. Una buona notizia per la diffusione della cultura dunque, ma è importante che vi siano le condizioni di massima sicurezza per utenti e personale" hanno dichiarato le deputate e i deputati del MoVimento 5 Stelle in commissione Cultura.





"Altrettanto importante sarà concentrarsi sulla fase 2 che, auspichiamo inizi a maggio. Con il nostro lavoro in Parlamento dobbiamo pensare a forme di sostegno specifiche per le piccole librerie e a incentivare l’attivazione da parte loro di servizi digitali agli utenti, come le letture delle fiabe o le presentazioni di libri on line, la consegna a domicilio dei libri e una rete di distribuzione e consegna a supporto dei librai indipendenti. Il nostro impegno a promuovere la lettura e le librerie indipendenti prosegue con maggior determinazione, in linea con lo spirito della legge sulla lettura che abbiamo contribuito a scrivere e approvare e che ha introdotto importanti novità, purtroppo congelate da questa emergenza" hanno dichiarato ancora le deputate e i deputati del MoVimento 5 Stelle.