Letteratura: Manzoni e i complottisti del Coronavirus? Era già tutto previsto

ROMA. Cosa sarebbe successo se i grandi scrittori fossero vissuti al tempo del Coronavirus? Francesco Consiglio ha provato a immaginarlo, riscrivendo i loro racconti e pubblicandoli nel sito LetteraturaContemporanea.it, "così contemporanea che fino a ieri sembrava fantascienza". Ci sono Calvino, Manzoni, Poe, Cechov, Hemingway e tanti altri.





"Non si tratta assolutamente di una clonazione di racconti. A volte l'ispirazione parte da un concetto, da una singola frase, ma poi si allontana fino a generare una storia completamente originale. Altre volte invece i racconti mantengono la loro struttura ma il senso della storia viene rivoltato" spiega Francesco Consiglio.

È il caso di "L'avventura di due sposi al tempo del coronavirus", ispirata a Calvino e scritta al rovescio. Nel racconto originale, Antonio e Elide, entrambi operai, non riescono a vedersi, se non fugacemente, perché lui fa il turno di notte e rientra a casa nel momento in cui lei si sveglia per andare al lavoro.

Nella versione di Consiglio, attualizzata, i due coniugi si ritrovano senza lavoro e chiusi in casa a causa delle misure di contenimento del virus decise dal governo. Dapprima pensano all'opportunità di recuperare il tempo perduto e immaginano una gioiosa e passionale vita da sposini. Ma gli effetti della convivenza saranno imprevedibili.

Insomma Letteraturacontemporanea.it è un sito





