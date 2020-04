Fontana: "Le critiche? Rifarei tutto"

MILANO - Rifarebbe tutte le scelte che ha portato avanti in questi mesi, ma ora è tempo di ripartire organizzando una nuova vita, con nuovi comportamenti. In una intervista rilasciata al Corriere della Sera, il governatore lombardo Attilio Fontana commenta la situazione lombarda: "mi contesteranno tutto, ma io sono in pace con la coscienza. E ricordiamoci in quali condizioni sono state prese certe decisioni...".Sulla ripartenza della regione, ricorda i 'lombard bond' e il piano di investimenti da tre miliardi: "sono soldi veri, che saranno spesi in tempi brevi e arriveranno a tante imprese".