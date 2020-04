Fioramonti (Pd): "Serve maggiore cura e attenzione nella procedura selettiva nei concorsi della scuola"

"Ieri pomeriggio sono stato in collegamento con i membri del comitato 'Trasparenza è Partecipazione', in rappresentanza dei ricorrenti per il concorso dirigenti scolastici 2017, che avevo già incontrato a dicembre quando ero Ministro, e con i quali avevo avuto un’intesa positiva e cordiale" ha dichiarato l’ex ministro del MIUR, Lorenzo Fioramonti.





"Si tratta una situazione strettamente legata a fatti pregressi, ancorata a una sentenza del Consiglio di Stato che si attende – si spera – entro la fine dell’anno. Ma nel frattempo ci sono molte cose che possono essere fatte, come ad esempio: Dare seguito all’intesa raggiunta a dicembre per il pieno accesso agli atti, senza alcuna restrizione, per la quale ho già contattato gli uffici apicali del Ministero dell’Istruzione; Garantire un corso-concorso attraverso norma primaria già inseribile in fase di conversione del DL Scuola, e per la quale sono in contatto con colleghi della maggioranza e dell’opposizione. Non possiamo MAI più permetterci che i concorsi vengano gestiti in maniera discutibile e lacunosa, un fatto immorale che rallenta assunzioni, crea disservizi ai cittadini e getta nel limbo migliaia di professionisti (sia chi ha vinto, sia chi ha subito il torto). Se questo è accaduto per un concorso di 4000 posti da dirigenti scolastici, immaginiamoci cosa potrebbe accadere per i 70000 posti da docente da bandire nei prossimi mesi prossimi. Serve un gesto forte della politica e dell’amministrazione, subito. Mi aggiornerò con il comitato entro la fine del mese" ha dichiarato ancora Lorenzo Fioramonti in un post su Facebook in cui dice la sua sui concorsi, in particolare su quello a Dirigente Scolastico.