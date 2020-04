Emergenza Covid: prime ad uscire Basilicata e Umbria

Le ultime stime disono abbastanza incoraggianti per l'uscita dall'emergenza Covid-19 per le regioni del Sud Italia, meno per il Centro-Nord.Nelle regioni del Sud Italia l'azzeramento dei nuovi contagi dovrebbe iniziare tra la fine del mese di aprile e l'inizio di maggio: ad esempio Sardegna e Sicilia rispettivamente 29 e 30 aprile;Queste le date entro le quali sarà possibile attendersi zero nuovi contagi da coronavirus, secondo la mappa fornita dall'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane, coordinato da Walter Ricciardi.La Provincia Autonoma di Bolzano dovrebbe avvicinarsi all'azzeramento dei contagi a partire dal 28 maggio, nonostante il numero di contagi osservati sia basso in valore assoluto, infatti, vede un trend dei nuovi casi scendere con particolare lentezza. Nella Regione Lazio dovremmo aspettare almeno il 12 maggio; in Veneto e Piemonte il 21 maggio.