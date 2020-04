Coronavirus: arrivata a Malpensa la squadra di medici tunisini specialisti in rianimazione

MILANO. Anche la Tunisia ha risposto all’appello dell’Italia nella lotta al coronavirus inviando oggi una delegazione di sette specialisti in rianimazione. I medici, i tecnici e gli infermieri nordafricani sono atterrati questa mattina all’aeroporto di Milano Malpensa a bordo di un velivolo militare, accolti dall’ambasciatore della Tunisia in Italia, Moez Sinauoi, dal prefetto di Varese e dal sottosegretario con delega ai rapporti con le delegazioni internazionali della regione Lombardia, Alan Christian Rizzi. Presente anche il console generale a Milano, dott. Nasr Ben Soltana.





Il team tunisino si tratterrà in Italia per due settimane e lavorerà nel nuovo ospedale della Fiera di Milano. “Abbiamo scelto Milano perché qui c’è più bisogno rispetto ad altre parti dell’Italia”, ha detto ad “Agenzia Nova” l’ambasciatore Sinauoi. “La Regione Lombardia ha chiesto aiuto e ha accolto molto favorevolmente questa iniziativa", ha aggiunto il diplomatico. L’iniziativa segue la conversazione telefonica tra il capo dello Stato tunisino, Kais Saied, e il presidente della Repubblica, Sergio Matterella. “Il nostro presidente garantisce molta importanza alla solidarietà tra i paesi per lottare contro questa pandemia. E’ un passo in avanti anche per sottolineare l’importanza dei rapporti di vicinanza, di cooperazione e di amicizia fra l’Italia e la Tunisia”, ha concluso l’ambasciatore.