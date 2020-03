Virologo Pregliasco 'smonta' alcune fake news sul Coronavirus

Il virologo dell'Università Statale di Milano, Fabrizio Pregliasco, pur ribadendo che per sconfiggere il Covid-19 è necessario lavarsi le mani ed una buona igiene degli ambienti, ha voluto 'smontare' alcune notizie che corrono sulla rete in merito al Coronavirus.Tra queste quelle che consiglia l'utilizzo di un paio di scarpe in quanto il virus sopravviverebbe 9 giorni sull'asfalto, che il virologo spiega che per quanto il virus possa sopravvivere sull'asfalto 'protetto' dalla sporcizia, esso perderebbe la carica batterica che potrebbe essere innescata solo se dopo aver toccato la suola si mettesse la mano in bocca o nel naso.Pregliasco ha voluto anche smorzare la tensione sugli acquisti al supermercato in quanto il virus non si annida sulla busta, a meno che qualcuno non ci abbia tossito sopra.