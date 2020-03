'Pizza al coronavirus' dalla Francia, risponde Sorbillo: "Vergognoso approfittare dell'emergenza"

(Agenzia Vista) Napoli, 04 marzo 2020. "Questo video lo dedico ad alcuni francesi imbecilli che si sono permessi di offendere la nostra pizza italiana approfittando dell’emergenza planetaria del Coronavirus : venite ad imparare i segreti della nostra pizza che tanto ci invidiate così come tante tante altre cose.... Anzi, è’ inutile che venite perché non siete neanche all’altezza di imparare..." Così il famoso pizzaiolo napoletano Gino Sorbillo sui social in risposta allo spot di Canal+. Fonte: Facebook/Gino Sorbillo Artista Pizza Napoletana