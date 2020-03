MILANO - La Borsa di Milano rimbalza in apertura di seduta con un rialzo del 5,6% a 16.426 punti dopo un'apertura a +3%. Atlantia guadagna oltre l'11%, Exor l'11,3%, Nexi il 14,83 per cento. Tra quelli che pesano di più sul listino Eni sale del 4,17%, Fca del 4,04% e Tim del 7,9 per cento.