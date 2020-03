Moda: arrivano le mascherine fashion, ma altamente protettive

MILANO. La moda esorcizza la grande paura del Covid-19 a colpi di invenzioni, funzionali e possibilmente glamour. Lo si è visto alla Fashion Week dello scorso febbraio, a Milano.

E a Parigi, la scorsa settimana, ha fatto notizia la collezione della designer Marine Serre, che ha mandato in passerella maschere integrali o quasi con materiali traspiranti, hi-tech, che arriveranno sul mercato a giorni.





Ma Como, patria della seta, non resta indietro, proponendo una mascherina in seta con speciali filtri.

"Fashion e protettiva" come spiega la creativa Monica Gabetta Tosetti, neurochirurgo e medico estetico, oltre che fashion blogger e stilista per il negozio di famiglia.

"Ho pensato di ottimizzare la piacevolezza dell’accessorio con una funzionalità apprezzabile. La mascherina, in seta, è dotata di elastico che può essere regolato e contiene una tasca dove collocare il filtro" spiega la dottoressa Gabetta, esperta di moda e bellezza a 360 gradi.

Fatta nello specifico di carta-tessuta, trattata con sanificante chirurgico contro batteri e virus (lo stesso che viene utilizzato in sala operatoria), il filtro "si infila nella tasca ed è attivo per 72 ore di utilizzo".





Al di là dell’appeal estetico, quali vantaggi fornisce rispetto alle tradizionali mascherine?

"È più protettiva di circa un 25-30%" continua la dottoressa. Naturalmente, anche in questo caso il presidio protettivo copre bocca e naso, non gli occhi "che restano non protetti".

Realizzata finora in alcuni esemplari, in seta nera, e pronto ad adattarsi ai gusti della clientela, l’accessorio è pronto per essere proposto on line, considerato anche il riscontro positivo tra i follower di Monica Gabetta Tosetti, fashion influencer molto popolare in Instagram.