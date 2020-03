Mantovani (M5S): "Necessario garantire nelle scuole le lezioni online in tutta sicurezza e semplicità"

ROMA - "Un modo per essere già in linea con la nuova strategia della Commissione Europea e per tutelare adeguatamente i dati dei minori: è l’utilizzo per la didattica a distanza di piattaforme come quelle universitarie che possono garantire alle scuole di ogni ordine e grado di organizzare le lezioni online in tutta sicurezza e semplicità" ha dichiarato la senatrice del M5S, Maria Laura Mantovani, in una nota sul supporto alla didattica a distanza. "E che offrono maggiori garanzie rispetto alle piattaforme private che vanno per la maggiore. A Modena e Reggio Emilia per esempio ci sono scuole che già stanno andando in questa direzione".





"Si tratta di una forma di collaborazione e sinergia che potrebbe rivelarsi molto produttiva a livello territoriale, una collaborazione tra università e scuole del territorio senza precedenti" ha dichiarato Maria Laura Mantovani "Inoltre parlando di innovazione dobbiamo tenere conto che per quanto riguarda le competenze digitali la scuola italiana è 26esima in Europa, quindi veramente in una posizione di retroguardia. L’occasione del COVID-19 può agire da propulsore, ma serve poter usufruire di una rete adeguata. In questo senso grazie al piano del Governo riguardante i voucher per la rete a fibra ottica stiamo perseguendo l’obiettivo di favorire la domanda. L’emergenza ci dice che è necessario spingere ulteriormente la posa della fibra, a partire dalle zone maggiormente colpite dal contagio. Ma è un’azione che guarda molto più in là, di cui il Paese non può fare a meno".